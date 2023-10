Maltempo: sradicata dal vento tettoia scuola nell'Avellinese

Ore di paura e apprensione a Montoro, in provincia di Avellino, dove a causa del forte vento sono stati sradicati i pannelli in lamiera del tetto dell'istituto alberghiero "Giovanni Ronca", da settimane interessato da lavori di ristrutturazione esterna. Le lamiere volate via per decine di metri hanno colpito due auto, danneggiandone una gravemente, di altrettanti docenti parcheggiate nel piazzale della scuola. Non ci sono state persone ferite. I 350 studenti, attraverso percorsi protetti, sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco. La Provincia di Avellino, che ha la competenza sulla manutenzione degli istituti scolastici secondari superiori, ha deciso di chiudere la scuola per i prossimi cinque giorni.



