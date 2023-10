Il Riesame di Napoli conferma il carcere per Tina Rispoli

Resta in carcere Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino e moglie di Tony Colombo, entrambi arrestati dai Ros la scorsa settimana nell'ambito di un'operazione dei carabinieri sulle attività di riciclaggio del clan Di Lauro. Lo ha deciso il tribunale del Riesame al quale si è rivolto il legale della Rispoli, l'avvocato Carmine Foreste.

Per il cantante neomelodico palermitano, difeso dall'avvocato Paolo Trofino, l'appuntamento con i giudici del Riesame è per lunedì.

Rispoli e Colombo sono accusati dalla Procura di Napoli di avere avuto un ruolo negli investimenti del clan Di Lauro.

Nell'operazione della scorsa settimana in carcere è finito anche Vincenzo Di Lauro, figlio di Paolo Di Lauro, detto "Ciruzzo o' milionario", fondatore dell'organizzazione malavitosa di Secondigliano.



