Falco presidente giovani dottori commercialisti di Napoli Nord

"Proveremo nel corso del triennio a dare una visione a chi crede fortemente nel futuro della nostra professione, con coraggio in una versione moderna e più adeguata alle nuove esigenze del mercato. La nostra associazione deve rappresentare un punto di riferimento per tutti i giovani che hanno intrapreso la loro carriera professionale ma che spesso hanno difficoltà a ritrovarsi nelle istituzioni locali e nazionali.

Lo ha detto Giancarlo Falco, neopresidente dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord al termine dell'assemblea che ha rinnovato la governance.

"Costituiremo fin da subito un 'Osservatorio sulla digitalizzazione delle professioni': siamo fortemente convinti - ha aggiunto Falco, che nello scorso triennio era consigliere d'amministrazione della Fondazione Ungdcec - che le nuove tecnologie non devono essere considerate una minaccia per le nostre attività tradizionali, bensì un aiuto per la crescita delle nostre professionalità specialistiche. E solo i giovani professionisti possono interpretare al meglio il cambiamento in atto".

In consiglio direttivo siederanno Davide Fico (vicepresidente), Silvio Nobis (segretario), Luigi Vassallo (tesoriere), Domenico Fontana (direttore del Centro Studi) Luigi Baldi, Maria Buonocore, Giuseppe Ciccarelli, Nicola de Chiara, Francesca Leccia, Rocco Noviello, Arianna Pezone, Renato Tuccillo e Simona Roscitti (in rappresentanza dei Praticanti). Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Domenico Flagiello, Simone Mallardo ed Enrico Villano.

Chiamati a svolgere la funzione di Probiviri saranno Gennaro Ciaramella, Raffaella Ilaria Dell'Aversano, Chiara Nicoletta Matacena, Carmela Romagnoli e Valentino Sibilio.



