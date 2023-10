Davanti alla Reggia di Caserta microchip gratis per i cani

Due giornate di anagrafe canina organizzate dal Comune di Caserta, con la garante dei diritti degli animali della città di Caserta, Adriana Giusti, e dall'Asl Caserta, in collaborazione con la Brigata Bersaglieri "Garibaldi", durante le quali i cittadini potranno far microchippare gratuitamente i propri cani.

L'iniziativa è in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre (dalle 10 alle 18), in piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta, nell'ambito della manifestazione Flik Flok, presso lo Sport Village Cremisi. L'Asl Caserta metterà a disposizione due veterinari (Aniello Ruggiero e Mauro Giaquinto), e un'ambulanza veterinaria a bordo della quale verrà applicato il microchip ai cani; per far microchippare il proprio cane bisogna essere maggiorenni e si dovranno esibire carta d'identità e codice fiscale. La microchippatura dei cani sarà consentita solo ai cittadini residenti nella regione Campania.





