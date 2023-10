Circum,flash Mob E.Verde Pomigliano per riapertura stazione

Un flash mob per chiedere all'Eav la riapertura della stazione "Parco Piemonte" della Circumvesuviana a Pomigliano d'Arco (Napoli), e per "una reale mobilità sostenibile", è stato organizzato per domani alle 12 dagli esponenti del locale Circolo di Europa Verde, davanti alla stessa fermata della linea ferroviaria, chiusa un anno fa.

"Un anno di treni persi - spiega Carmine D'Onofrio, portavoce di Europa Verde a Pomigliano - ora chiediamo alla Società Eav, che gestisce la linea della Circumvesuviana, di riaprire immediatamente la struttura agli utenti e ripristinare un servizio efficiente in termini di frequenza delle corse, puntualità e benessere del viaggio. La stazione è chiusa dal 20 ottobre del 2022, secondo quanto riferitoci dall'Eav, per atti vandalici: è trascorso un anno e la stazione è ancora chiusa. Il trasporto pubblico locale è un bene di tutti e lo dobbiamo tutelare". D'Onofrio sottolinea anche che per i pendolari "sono all'ordine del giorno disagi, ritardi ingiustificati - aggiunge - soppressioni improvvise di corse, condizioni di viaggio impraticabili per il sovraffollamento e la sicurezza, e le tariffe sono anche aumentate". "Oltre a tutti questi disservizi - conclude il portavoce locale di Europa Verde - studenti, impiegati, operai, insegnanti, i cosiddetti 'pendolari', devono subire anche la chiusura delle stazioni e l'abbandono al vandalismo e all'incuria".



