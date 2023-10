Calcio donne: Hermoso torna e segna, Italia ko 0-1 con la Spagna

Un'Italia promettente e sfortunata perde solo nel finale contro la Spagna campione del mondo in un match giocato all'Arechi di Salerno per la terza giornata di Nations League di calcio femminile. A dare alle iberiche il gol della vittoria 1-0 (0-0) contro le azzurre è la regista spagnola Jenni Hermoso tornata in campo per la prima volta da quando l'ex presidente della federazione spagnola, Luis Rubiales, la baciò senza consenso alla cerimonia di premiazione dei Mondiali.

La 33enne è entrata in campo nel secondo tempo con le campionesse del mondo, Non era stata invece selezionata per le partite di settembre del torneo per decisione della ct, Montse Tome, per "proteggerla".



