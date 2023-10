Blitz nelle Vele di Scampia, arresti e sequestri droga

Blitz nelle vele di Scampia dei carabinieri della locale stazione che hanno arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale il 22enne Ivan Iandolo e il 49enne Paolo Agliata, entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine.

I militari stavano controllando la Vela celeste quando hanno notano i due: al momento del blitz hanno tentato la fuga ma dopo una breve colluttazione sono stati bloccati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 128 dosi pronte per la vendita al dettaglio. La droga - cobret, crack e cocaina - è stata sequestrata insieme alla somma contante di 650 euro trovata nelle tasche dei due e ritenuta provento del reato. Durante i controlli nella Vela celeste i carabinieri hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio altre 2 persone, hanno 29 e 26 anni.



