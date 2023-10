Avvocati Napoli approvano i bilanci con 700 voti

Oltre 700 avvocati del foro di Napoli si riuniti oggi nella sala Arengario del Tribunale per l'approvazione dei bilanci e il risultato è stato quasi pari al numero delle presenze: dopo la relazione del consigliere tesoriere Nathalie Mensitieri (avallata dal parere favorevole dei Revisori dei conti) l'assemblea si è espressa favorevolmente e a larghissima maggioranza (con 700 voti) sia sul bilancio consuntivo dell'anno 2022 che su quello preventivo del 2023.

"E' stato difficile entrare nei conti di una consiliatura precedente ma posso garantire che quello che abbiamo presentato è un bilancio cristallino", ha detto il presidente dell'Ordine Immacolata Troianiello.

"La predisposizione di questi bilanci - ha detto il consigliere tesoriere Nathalie Mensitieri - rifletteva la precedente gestione e rappresenta un punto di arrivo di un percorso arduo e travagliato, iniziato con la scoperta del mancato pagamento da parte dell'Ente di contributi previdenziali ed erariali. La nuova gestione consiliare ha riscontrato numerose criticità contabili ed amministrative, che hanno determinato l'adozione di iniziative, come la nomina di consulenti esterni, grazie ai quali è stato possibile ricostruire la contabilità relativa all'anno 2022, facendo emergere un disavanzo di poco più di due milioni e 300 mila euro e una debitoria erariale e previdenziale al 31 dicembre di circa tre milioni di euro".

Predisposto un piano economico finanziario di sostenibilità per rientrare nel più breve tempo possibile dall'enorme situazione debitoria. "Il consenso espresso dai colleghi - ha concluso Troianiello - dà ragione alla politica del Consiglio e la risposta che l'assemblea ha riservato ai nostri interventi è il miglior viatico per proseguire il difficile percorso che ci attende".



