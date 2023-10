Un 31enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per detenzione abusiva di arma da sparo e relativo munizionamento.

I fatti stamani, a Scampia. Gli agenti del locale commissariato hanno effettuato un controllo presso l'abitazione dell'uomo in via Karl Bart. Nell'appartamento hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con canna tagliata, 36 cartucce dello stesso calibro e 2 giubbotti anti-proiettili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA