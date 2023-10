Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi, intervengono i Cc

Anche solo rialzarsi dopo una banale caduta, può, per le persone anziane, risultare complicato nonostante gli sforzi di chi ti sta accanto. E' quanto accaduto ieri sera in via Vincenzo Di Matteo, a Piedimonte Matese, nel casertano, dove un'anziana donna, unltranovantenne, è accidentalmente caduta mentre camminava nella sua abitazione.

La nonnina ha più volte provato a rialzarsi anche con l'aiuto del marito, suo coetaneo, senza però riuscirci. Dopo svariati tentativi la coppia ha deciso di chiedere aiuto telefonico alla figlia che, residente a Catania, non ha potuto fare altro che contattare i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese i quali subito giunti presso l'abitazione degli anziani coniugi hanno rimesso in piedi la donna che, per fortuna, nella caduta non ha riportato alcun problema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA