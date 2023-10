Al via il Sannio Festival della voce e della canzone napoletana

Si svolge a partire da oggi la III edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana organizzata dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento, sede del corso di Laurea di Primo e Secondo Livello "Canto Canzone Classica Napoletana"; il coordinamento della manifestazione, che si terrà nel Teatro San Vittorino del capoluogo sannita a partire dalle 20, è affidato al professor Luigi Ottaiano.

Oggi si potrà assistere allo spettacolo 'E stelle 'e Napule tenuto dall'Orchestra Stabile della Canzone Classica Napoletana del Conservatorio 'Nicola Sala' presieduto da Caterina Meglio e diretto da Giosuè Grassia.

Sabato 28 ottobre verrà assegnato il premio Sergio Bruni per la migliore esecuzione della canzone napoletana edita. La manifestazione si chiude domenica 29 ottobre, con la finale del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana inedita (Ingresso gratuito).

In programma 'master' per i 100 anni della nascita di Aurelio Fierro, per i 150 anni della nascita di Rodolfo Falvo e per i 50 anni della morte di Gigi Pisano. Master anche per 'La canzona villanesca alla napolitana. Origini, sviluppo, fortuna di un genere musicale'.



