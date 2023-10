Al teatro Bellini di Napoli in scena "La fisica del caffè"

E' già tutto esaurito lo spettacolo gratuito "A lezione di caffè con la fisica che ci piace", in scena lunedì prossimo, 30 ottobre, al Teatro Bellini di Napoli: si tratta di un incontro tra il mondo del caffè e quello della divulgazione scientifica che vedrà coinvolti da una parte l'azienda Kimbo e, dall'altra, il professor Vincenzo Schettini, docente di fisica che ha creato, attraverso i suoi canali social, uno spazio virtuale per milioni di studenti (e non solo) che vogliono imparare divertendosi.

Quello che andra in scena sarà, assicura Kimbo, azienda leader nella produzione di caffè di alta qualità, "un viaggio straordinario, tra aromi e molecole, per raccontare ai milioni di consumatori distribui in tutto il mondo i segreti scientifici celati dietro alla loro bevanda preferita".

Quella con il prof. Schettini è una "sinergia sui generis" che prende il via proprio con l'evento napoletano, che vuole essere "un incontro didattico e divertente, aperto a tutti" e trasmesso in diretta anche sulle pagine social de "La Fisica che Ci Piace". L'obiettivo è consentire al pubblico dei presenti in teatro e di quelli collegati online di approfondire la fisica del caffè e partecipare interattivamente all'incontro con domande e curiosità.



