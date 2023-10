Toni Trapani, il cuoco-musicista che canta per solidarietà

Cuoco, ristoratore, muratore, contadino, capitano di lungo corso, cacciatore ma anche cantante e amante della musica: Toni Trapani, 62 anni, si misura con un nuovo lavoro discografico - 'il Cacciatori di Sogni', in uscita dalla fine di ottobre - con l'obiettivo, annuncia, di voler raccogliere fondi per aiutare chi soffre. "Il disco è stato registrato negli Studi MCD Studio Record con arrangiamenti del maestro Michele di Capua che ha anche suonato - spiega Trapani - hanno partecipato al progetto anche gli artisti Anna Federico, Antonio Calvano, Giovanni Celentano, Riccardo Leone, Marco Rispo, Gaetano Napoletano". "Nessuno di noi ha percepito compensi e l'unico scopo è raccogliere fondi per chi ha bisogno di aiuto sostenendo la Lega del Filo d'Oro" tiene a sottolineare. "Un lavoro profondamente autobiografico, tutti potranno scaricarlo gratuitamente; chi vuole dare una mano può fare una donazione di 10 euro alla Lega del Filo d'Oro" evidenzia Trapani.

Non è la prima volta che il ristoratore di Meta, in Penisola Sorrentina (dove porta avanti, con la famiglia, il locale 'Annarè'), si cimenta con produzioni musicali. E così, fra le mille passioni della sua vita, Toni scrive testi e musiche e diventa voce solista. "Con 'Il Cacciatore di Sogni' siamo finora a 10 canzoni pubblicate sempre per beneficenza - spiega - vogliamo regalare un sorriso a chi nella vita non ha avuto la nostra stessa fortuna".

Un personaggio poliedrico, orgoglioso delle sue radici: "Mia madre era contadina e casalinga, amante della musica e da lei ho ereditato questa grande passione - afferma - mio padre era cuoco, muratore e contadino e mi ha trasmesso valori importanti che ho fatto miei fin da bambino e che mi porto dentro" racconta mentre si misura ai fornelli. "Anche a tavola cerco di trasmettere la tradizione per valorizzare il nostro territorio e l'intera Campania, terra ricca di produzioni tipiche spesso dimenticate".



