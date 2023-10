Sgambati (Uil),entro fine novembre sciopero generale in Campania

"I dati Inps ci fotografano una condizione di forte incremento della povertà in Campania: è quanto emerge sommando le erogazioni di reddito di cittadinanza, cassa integrazione ordinaria e straordinaria con un notevole aumento rispetto all'anno precedente". Lo ha detto il segretario generale di Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, a margine della presentazione del bilancio sociale dell'Inps con tutti i dati aggiornati al 2022.

"D'altronde - evidenzia Sgambati - i pochi incrementi occupazionali sono prevalentemente temporanei e legati ad agricoltura e turismo. C'è ancora molto da fare se vogliamo proviamo ad invertire la tendenza e sono le ragioni che ci fanno essere insoddisfatti della manovra del Governo. Proprio per questo stiamo decidendo una protesta con sciopero generale in Campania che tenga insieme la nostra contrarietà alle politiche di bilancio con difficoltà territoriali. Entro la fine di novembre la Campania farà il proprio sciopero generale per contrastare un declino soprattutto occupazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA