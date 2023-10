San Carlo, ecco il Maometto II di Calixto Bieito

'Maometto II' di Gioachino Rossini, titolo conclusivo della Stagione d'opera 2022-2023 del Teatro di San Carlo, debutta al Lirico di Napoli domenica 29 ottobre alle ore 17 con la direzione di Michele Mariotti e la regia di Calixto Bieito, regista spagnolo per la prima volta al Massimo.

L'opera avrebbe dovuto debuttare ieri, ma la recita è stata annullata per l'adesione dei lavoratori allo sciopero nazionale.

In scena fino al 5 novembre, questa nuova produzione del Teatro di San Carlo ha le scene di Anna Kirsch, i costumi di Ingo Krügler e le luci di Michael Bauer. Nel cast vocale Dmitry Korchak (Paolo Erisso), Vasilisa Berzhanskaya (Anna), Varduhi Abrahamyan (Calbo), Li Danyang (Condulmiero), Roberto Tagliavini (Maometto II) e Andrea Calce (Selimo). Michele Mariotti sarà alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo (quest'ultimo preparato dal Maestro aggiunto del Coro Vincenzo Caruso).

Calixto Bieito è uno dei più importanti registi europei, le sue visioni di alta tensione ed energia portano direttamente al centro del dramma e dei conflitti. La partitura di Maometto secondo fu scritta per il Teatro di San Carlo nel 1820 quando Rossini ne era il direttore artistico e dopo un'unica ripresa nella stagione 1825-26 non è mai più stata rappresentata a Napoli. Si tratta dunque di un'occasione importante anche perché sarà utilizzata per la prima volta l'edizione critica preparata dalla Fondazione Rossini di Pesaro.

Sabato 28 ottobre alle ore 18 nel Foyer - Salone degli Specchi, l'opera sarà presentata a cura di Ilaria Narici (direttrice scientifica della Fondazione Rossini di Pesaro e curatrice dell'edizione critica) con la partecipazione dell'esperto rossiniano Sergio Ragni, per la serie "Lezioni d'opera" curata da Dinko Fabris, responsabile scientifico del dipartimento comunicazione del Teatro di San Carlo (ingresso libero).



