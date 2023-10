Salvini, se in Campania i pendolari si lamentano non è colpa mia

In Campania, "e lo dico da ministro dei trasporti, qualche servizio più efficiente ci dovrebbe essere. Non entro nel merito dell'Eav, l'Ente autonomo Volturno, perché l'autonomia non è la bacchetta magica e bisogna anche saperla gestire, ma se migliaia di pendolari si lamentano del sistema del trasporto pubblico in Campania il problema non è di certo Salvini, non è l'autonomia ma è la gestione del servizio che spero possa migliorare ". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando nel pomeriggio a Napoli ad un incontro sull'autonomia organizzato dalla Lega.

Secondo Salvini, l'autonomia significa che "tutte le regioni italiane e penso a quelle del Sud, come la Campania e la Calabria, avranno la possibilità di gestire al meglio i servizi". "Le regioni - ha proseguito - potranno gestire bene quei servizi che oggi a livello centrale sono eventualmente gestiti male". "Nessuno deve avere paura dell'autonomia perché se il Paese è diviso è colpa di un centralismo che per 50 anni non ha funzionato", ha detto ancora.

La gestione dei beni culturali, ha proseguito, è "a livello centrale: ma con l'autonomia la Campania li potrà gestire in proprio". Se le regioni del Sud "sono messe in condizioni di correre non hanno alcunché da invidiare alle altre regioni" "La Campania può chiedere tutte le 23 competenze e gestire i servizi al meglio. Chi non ha convenienza all'autonomia e colui che non sa governare e poi da' la colpa agli altri", ha aggiunto Salvini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA