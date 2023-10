Protesta disoccupati a Napoli nella sede del Consiglio comunale

Gruppi di disoccupati aderenti ai movimenti '7 novembre' e 'Cantiere Scampia' sono saliti sui balconi al primo piano della sede del Consiglio comunale in via Verdi a Napoli ed hanno occupato le sedi dei capigruppo consiliari dei partiti di maggioranza del governo. "Siamo qui - spiega il portavoce dei manifestanti, Eddy Sorge - per chiedere che immediatamente si chieda all'esecutivo di dare seguito agli impegni assunti dal ministero per la convocazione di un tavolo interistituzionale che stiamo aspettando da una vita".



