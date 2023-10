Maltempo: ancora pioggia in Campania, nuova allerta

La Protezione Civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello 'Giallo' per piogge e temporali dalla mezzanotte fino alle 23.59 del 27 ottobre su tutto il territorio ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro). Allerta vento su tutta la Campania, incluse le zone 4 e 7.

Si prevedono ancora precipitazioni, da locali a sparse, a carattere di rovescio o temporale. Venti localmente forti con raffiche sud-occidentali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Si ricorda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. In considerazione della presenza di venti localmente forti con raffiche si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico.



