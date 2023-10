I premi Penisola Sorrentina con De Sio, Gassmann, Clery

Al teatro Armida di Sorrento da domani una due giorni dedicatA al cinema e allo spettacolo dal vivo con un omaggio speciale al poeta Rocco Scotellaro per la 28/a edizione del Premio Penisola Sorrentina promosso dal Comune di Sorrento e diretto da Mario Esposito. L'evento è inserito nel piano nazionale e regionale della Film Commission Regione Campania per la promozione cinematografica e dell'audiovisivo, in media partnership con Rai Cinema Channel. Inaugurazione con il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il direttore di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi e in anteprima nazionale la trilogia: "Viaggio di una bella storia italiana", prodotta da Giffoni Experience. Presentato anche il corto vincitore del "Mediterranean South Filming", spin off prodotto in sinergia con il Dipartimento di Scienze Politiche della Università Vanvitelli.

I Premi speciali dell'edizione 2023 andranno a Diego Moreno per il progetto audiovisivo "Torna a Surriento e Mar del Plata", Giorgia Fiori per "New life" di Ivan Polidori e alla Unavi, presieduta da Paola Radaelli, per la produzione del migliore spot audiovisivo a tema sociale, con la voce di Luca Ward.

Premio alla carriera a Giuliana De Sio che omaggerà con un reading i cento anni dalla nascita di Rocco Scotellaro.

Sabato 28 ottobre (ore 12) talk sugli stili e i linguaggi dal web al docureality con Piero Armenti, fondatore de "Il mio viaggio a New York" (Mediaset Infinity), premiato per "audiovisivo e innovazione". Il Premio Lino Trezza viene assegnato a Leo Gassmann. Tra gli altri premiati le attrici Serena Iansiti, Teresa Saponangelo, il film "Mixed by Erry con Simona Frasca e Adriano Pantaleo. Commedia dell'anno è "I peggiori giorni", ritireranno il riconoscimento il regista Massimiliano Bruno e l'attrice Sara Baccarini. Il Premio Dino Verde andrà invece a Corinne Clery, come giovane attore a Mario Di Leva ("Resta con me") e alla carriera allo sceneggiaotore Umberto Contarello.



