Hashish e cocaina, pusher 34enne arrestato nel Napoletano

Custodiva hashish e cocaina Luigi Rossetti, il 34enne di Trecase (Napoli) già noto alle forze dell'ordine arrestato dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento (Napoli).

I militari lo hanno sottoposto a controlli in via Cosenza, nel comune di Meta: addosso 7 grammi di hashish.

La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione.

Rinvenuti altri 43 grammi della stessa sostanza e mezzo grammo di cocaina.

Rossetti è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.



