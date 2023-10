Frodi Ue, tre imprenditori agricoli denunciati ad Avellino

Hanno percepito aiuti comunitari per lo sviluppo di terreni agricoli di cui non erano proprietari né utilizzatori. Tre imprenditori di Avellino sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale per aver percepito 58 mila euro di benefici grazie a domande di ammissione con dati e notizie false nel periodo 2012-2019. Gli imprenditori dovranno restituire le somme indebitamente percepite e pagare cospicue sanzioni pecuniarie. Nel corso del 2023, la Guardia di Finanza di Avellino ha scoperto frodi comunitarie nel settore agricolo per quasi 400 mila euro e denunciate sei imprenditori.



