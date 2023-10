Fittano a studenti fuori sede, ma è una truffa

Una coppia residente in provincia di Catania è stata denunciata per truffa e furto dai carabinieri di Caposele, in provincia di Avellino. Avevano messo in affitto su internet una camera per studenti fuori sede a Bologna. Il padre della studentessa irpina ha risposto alla inserzione on line e effettuato un bonifico bancario di 1.200 euro come acconto. Prima di trasferirsi la studentessa aveva visitato e lasciato nella stanza i suoi effetti personali. Quando è tornata per abitarvi, ha trovato la stanza completamente vuota che era stata liberata dai veri proprietari. I truffatori, una 48enne e un 57enne, sono stati denunciati.



