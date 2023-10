Finanzieri sventano furto in un negozio del Casertano

La Guardia di Finanza ha sventato un furto ai danni di un esercizio commerciale di Castel Volturno (Caserta), mettendo in fuga i ladri. È accaduto alle prime luci del mattino, quando la pattuglia delle Fiamme Gialle ha notato, all'incrocio tra Via dell'Edera e Viale delle Mimose, una vettura sospetta condotta da un uomo con il volto coperto, che sostava nelle immediate vicinanze di un noto pub della zona, la cui saracinesca mostrava segni di effrazione.

I militari sono intervenuti immediatamente, facendo uscire allo scoperto dall'interno del locale altri due malviventi, anch'essi con il volto coperto, i quali stavano per consumare il furto.

Nonostante l'intimazione di fermarsi impartita dai finanzieri, i ladri hanno tentato la fuga e, uno di loro si è pericolosamente avvicinato ad un militare brandendo un cacciavite in modo minaccioso. A quel punto, per poterli fermare, sono stati esplosi dai finanzieri dei colpi in aria a scopo intimidatorio, che hanno finalmente fatto desistere i malviventi, che sono saliti in auto partendo a tutta velocità e dileguandosi. Nel comune di Castel Volturno è stata intensificata e rafforzata, su spinta della Prefettura di Caserta, la presenza delle Fiamme Gialle a presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.



