Controlli alla stazione di Napoli, un arresto e 400 identificati

Un arresto per droga e quattrocento persone identificate: è il bilancio dell'operazione 'Alto impatto' svolta stamani dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania.

In manette è finito un 53enne di origini algerine, con precedenti di polizia. Alla sua individuazione la polizia è giunta dopo aver notato nei giorni precedenti un via vai di persone che dalla Stazione di Napoli Centrale si erano dirette nei pressi di via Torino; è stato quindi predisposto un servizio di osservazione durante il quale lo straniero è stato visto prendere della sostanza da un involucro occultato vicino alla rete metallica di un cantiere edile e cederla ad un uomo in cambio di denaro. I poliziotti sono subito intervenuti bloccando i due e raccogliendo da terra un sacchetto di plastica contenente 61 stecche di hashish per un peso complessivo di 203 grammi. Nella casa dello spacciatore sonostati sequestrati 335 euro, mentre l'acquirente della droga è stato segnalato alla Prefettura.

Oltre 400 in totale le persone identificate nel corso del servizio, di cui 71 con precedenti. Ad un 29enne napoletano è stato notificato un ordine di allontanamento dall'area ferroviaria, poiché sorpreso a vendere abusivamente amuleti.

Controlli, sempre stamani, anche da parte dei Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale, con la collaborazione della Polizia Municipale, in corso Arnaldo Lucci, corso Novara, nelle vie Pica e Rimini, e in piazza Mercato. Nel corso del servizio sono stati rimossi 35 veicoli in stato di abbandono e senza assicurazione.



