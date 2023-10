Consorzio Bufala Dop, eletto il nuovo cda

Eletto il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che resterà in carica per il prossimo triennio.

I membri sono 11, tra i quali due donne under 35, mentre l'età media dei consiglieri è di 40 anni. Si riflette così, spiega una nota, anche nel voto, il percorso di ricambio generazionale che sta vivendo il comparto.

Nel cda sono rappresentati sia gli allevatori sia i trasformatori. Le elezioni si sono svolte nella sede del Consorzio, alle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta.

Altissima l'affluenza alle urne: al voto ha partecipato il 97 per cento dei soci del Consorzio, tra allevatori e trasformatori, confermando il forte legame e il grande interesse della base associativa per l'attività del Consorzio.

Al termine dello scrutinio, sono risultati eletti: Sara Consalvo, Riccardo D'Alessio, Gennaro Garofalo, Marco Garofalo, Patrizio La Marca, Davide Letizia, Silvia Mandara, Marco Nobis, Domenico Raimondo, Massimo Rega e Vito Rubino.

Nelle prossime settimane, il consiglio di amministrazione eleggerà, al proprio interno, il nuovo presidente e i due vicepresidenti del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.



