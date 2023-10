Cgil, conferma di Lissner al San Carlo dimostra errore Meloni

"La conferma da parte del Tribunale di Napoli di Stephane Lissner come sovrintendente del teatro San Carlo ha ribadito l'errore, da noi subito denunciato, del Governo Meloni. Il decreto è sbagliato e ha creato un grave danno ad uno dei teatri più antichi al mondo. Abbiamo pagato in questi mesi le conseguenze di una scelta sbagliata". Lo afferma Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania.

"Facciamo gli auguri di buon lavoro a Lissner che dovrà subito affrontare una serie di emergenze, tra cui la stabilizzazione dei lavoratori precari che non è ancora avvenuta", prosegue Daniele. "E poi c'è da riprendere la discussione sul rinnovo del contratto collettivo. I temi sono delicati ed è arrivato il momento che sia la Regione Campania che il Comune di Napoli abbiano finalmente un assessore alla cultura. Credo sia una nomina decisiva per seguire al meglio questa situazione che è cruciale per il futuro di Napoli e della Campania".



