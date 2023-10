Calcio: il Napoli concede permessi ad Osimhen infortunato

Victor Osimhen non è tornato a Napoli e trascorrerà alcuni giorni di ferie. Lo annuncia il Napoli nella nota ufficiale sull'allenamento del Napoli che è ripreso oggi a Castel Volturno verso la partita di domenica contro il Milan. "Assente Osimhen - spiega il club azzurro - che si è accordato col presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali". Osimhen è infortunato e dovrebbe tornare un campo dopo la prossima sosta per le nazionali che vede il Napoli riprendere il 25 novembre contro l'Atalanta.

L'attaccante nigeriano è stato visto in Germania nei giorni scorsi e sta proseguendo le terapie. Il resto della squadra ha fatto allenamento con il solo Anguissa che ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra e di seguito lavoro personalizzato.



