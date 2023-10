Caivano: Mezzaroma, chiederemo aiuto a migliori forze del Paese

"La visita di Sport e Salute a Caivano è stata una esperienza bellissima, che mi ha toccato molto. Faremo a brevissimo una call pubblica per chiedere alle forze migliori del Paese di darci una mano, siamo fiduciosi che così potremmo ridurre i costi". E' quanto detto dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso del Salone della Giustizia tenutosi a Roma, a proposito del centro sportivo di Caivano, della cui riqualificazione si occuperà proprio la società in house del Governo.

"Ho riscontrato passione in tutti i soggetti coinvolti.

Quando siamo arrivati c'era desolazione fisica e sociale, ma c'è stata una collaborazione tra istituzioni che mi ha piacevolmente sorpreso", ha aggiunto Mezzaroma. All'incontro odierno ha partecipato anche il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri. il quale ha sottolineato che "il nuovo dettato costituzionale rafforza le radici del nostro istituto". "Per quanto riguarda lo sport a scuola, bisogna fare tantissimo. Meno di una scuola su due ha una palestra, questo richiede non solo nuove infrastrutture ma una rivisitazione della didattica - ha affermato Quintieri -. Gli esperti dicono che sarebbe necessario allungare l'attività scolastica".



