Auto in fiamme a Montoro, in provincia di Avellino, nella tarda serata di ieri. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti nella frazione Aterrana poco prima della mezzanotte: le fiamme che hanno avvolto l'auto parcheggiata in via Madonna delle Grazie sono state spente e la zona è stata messa in sicurezza. Danni si sono registrati alla facciata della vicina chiesa. Si indaga sulle origini del rogo.



