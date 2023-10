"Sono finalmente iniziati i lavori per la funicolare. Lo aspettavamo da mesi. Adesso vigileremo che i tempi di consegna dei lavori siano rispettati visti i notevoli ritardi già accumulati. I disagi per i cittadini e per l'ambiente sono stati notevoli fino ad oggi a causa della chiusura della funicolare di Chiaia". Lo dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri municipali del Sole che Ride Rino Nasti e Luca Bonetti.



