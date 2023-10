A Napoli nasce la Rete dei Comuni Musicali

Napoli, con Brescia, Bologna, Catania, Cremona, Melpignano, Milano, Pesaro, Torino, Verona: sono dieci i Comuni italiani che, per la prima volta in Italia, nella sede dell'Ufficio Cultura di Palazzo Cavalcanti a Napoli, con l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e il delegato del Sindaco per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi, hanno siglato l'intesa per la nascita della Rete dei Comuni Musicali, attraverso una collaborazione che diventa immediatamente operativa.

"La città di Napoli ha voluto fortemente questo incontro che segna anche un pezzo importante del percorso iniziato tempo fa, mettendo in rete tutte le città della tradizione musicale italiana. Le città in cui la musica è elemento di tradizione e di innovazione - dichiara l'assessore Teresa Armato -. Il turismo musicale è un segmento molto importante e che può espandersi. Ci sono già circa 6.000.000 di persone che in Italia si muovono solo ed esclusivamente per la musica. L'obiettivo è quello di far aumentare questo numero e come città di Napoli, già città della musica, continueremo a ospitare eventi importanti. La firma dell'intesa ha una grande valenza e impegna Napoli e le altre città della musica a continuare questo percorso insieme, individuando proposte e progetti per implementare il turismo musicale ma anche per far in modo che questa straordinaria espressione culturale che è la musica possa diventare davvero e sempre una comunicazione tra i popoli".





