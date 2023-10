A Luna Carmoon il premio Pedicini di 'Venezia a Napoli'

La regista inglese Luna Carmoon ha vinto il Premio Autrici Under 40 "Valentina Pedicini" assegnato da "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", miglior regia e sceneggiatura per "Hoard" già in concorso alla Settimana della Critica. Il premio è intitolato alla memoria di Valentina Pedicini, regista scomparsa prematuramente nel 2020.

La ventiseienne autrice londinese racconta di un rapporto madre figlia, quello della piccola Maria che vive con una mamma disagiata mentalmente e che sarà affidata ai servizi sociali.

Ospite della rassegna diretta da Antonella Di Nocera anche il regista iraniano Ayat Najafi, applaudito con il film "The sun will rise" che ha messo in primo piano la lotta delle donne del suo paese.

Il 27 ottobre Japan Day con tre film all'Astra: il via alle ore 17:30 con "Ryuichi Sakamoto", del figlio Neo Sora, film introdotto dal critico musicale Francesca O. Bellino, ricordo del musicista morto a marzo scorso. Venti pezzi ripercorrono la sua carriera, dal periodo da popstar con la Yellow Magic Orchestra alle magnifiche colonne sonore dei film di Bertolucci, alla musica del suo ultimo album contemplativo.

Rosario Gallone introduce, alle 19:30, "Aku wa sonzai shinai (Evil does not exist)" di Ryusuke Hamaguchi, Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, premio Fipresci, Miglior film di Venezia 80. Un regista ormai cult, dopo lo straordinario successo di "Drive my car", premiato a Cannes e Golden Globe e Premio Oscar per il miglior film straniero. Alle 21.30 "Hokage (Shadow of fire)" di Shin'ya Tsukamoto, attore e regista che la critica avrebbe voluto nel concorso principale di Venezia 80. In cartellone anche "Wu yue xue (Snow in midsummer)" di Chong Keat Aun, premio Cinema&Arts e menzione speciale per il miglior artista multidisciplinare, alle ore 18:30 al Magic Vision di Casalnuovo, seguirà alle 21 "Al shi yi ba qiang (Love is a gun)" di Lee Hong-Chi nell'evento.

Alle ore 19 al Cinema La Perla di Bagnoli "Io capitano", di Matteo Garrone, in sala Kouassi Pli Adama Mamadou, l'attivista che ha ispirato la storia dell'opera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA