Scassinano distributore in ospedale, poi si pentono

Aspettavano le dimissioni di un loro amico e per ingannare il tempo hanno scassinato un distributore di bevande e alimenti posto all'esterno del reparto dell'ospedale "Moscati" di Avellino. I due giovani, entrambi 21enni, si sono così appropriati dei 140 euro trovati nella cassettiera. Subito dopo però si sono pentiti e hanno consegnato, insieme alle loro generalità, il denaro agli uomini della vigilanza privata interna. Pentimento che non è bastato ad impedire la denuncia per furto all'Autorità giudiziaria da parte degli agenti della Polizia di Stato.



