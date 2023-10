Raid contro auto in sosta, infranti i finestrini

Ancora atti di vandalismo ai danni di auto in sosta in via Pagliano a Portici (Napoli). A denunciarlo è il consigliere comunale Francesco Portoghese che, presente sul posto, ha chiesto l'intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Portici- Ercolano. A sei auto sono stati infranti i finestrini. In via Aldo Moro nella notte tra giovedì e venerdì sono stati bucati pneumatici di auto in sosta. "Da tempo chiedo più sicurezza in città e un incremento degli organici della Polizia di Stato. Inoltre, chiedo un potenziamento del sistema di videosorveglianza in via Pagliano, via IV Novembre, via Aldo Moro". (ANSA)

