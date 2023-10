Pusher a 19 anni, arrestato dai Carabinieri a Portici

Fugge all'alt e ne nasce un inseguimento: un 19enne del quartiere napoletano di Barra, sorpreso con la droga, viene arrestato. L'episodio è accaduto a Portici (Napoli). I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che stanno setacciando quotidianamente le strade del comune vesuviano, hanno notato il 19enne mentre a bordo del proprio scooter, stava percorrendo traversa Longobardi e impongono l'alt. Alla fuga ne nasce un inseguimento. Bloccato, il 19enne viene trovato in possesso di diversi grammi di stupefacente tra hashish e cocaina e di 25 euro in contanti, ritenuti provento del reato. Nell'abitazione i Carabinieri sequestrano altri 4 grammi di hashish. Ora è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.



