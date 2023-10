"Privacy Talks '23", il Garante incontra i giovani a Napoli

Il valore dei dati personali e l'importanza di proteggerli, il mondo digitale e le piattaforme social. Sono il filo conduttore della seconda edizione dei "Privacy Talks", l'iniziativa del Garante per la protezione dei dati personali, nata per promuovere e divulgare la "cultura della privacy" tra le nuove generazioni. L'evento si svolgerà a Napoli all'università degli Studi Federico II, nella cornice dell'Auditorium del polo San Giovanni a Teduccio, il 25 ottobre, dalle 10.30 alle ore 13.00, e coinvolgerà 400 studenti delle scuole campane. Come per la scorsa edizione del format svoltasi a Roma, infatti, anche quest'anno i protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze tra i 13 e i 17 anni chiamati a riflettere sulle opportunità offerte dal mondo digitale, sull'importanza di proteggere i propri dati e la propria intimità ed imparare a difendersi dai pericoli e dai rischi che si possono nascondere nella Rete. Si parlerà di revenge porn, cyberbullismo, furto di identità e di educazione digitale.

Nel corso dell'iniziativa - strutturata in una serie di interventi di 10-15 minuti (nello stile dei TED Talks) - interverranno, oltre al Collegio del Garante (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza), la campionessa paralimpica Monica Boggioni, la booktoker e book influencer Megi Bulla, le attrici Greta Gasbarri e Francesca La Cava, il docente Sandro Marenco, il direttore del dipartimento realtà economiche e produttive del Garante per la protezione dei dati personali Francesco Modafferi, il fumettista Alec Trenta. Modererà l'incontro la conduttrice televisiva Carolina Rey. Nel corso dell'evento saranno premiati i vincitori di "Diventa ambasciatore della privacy", il concorso organizzato dal Garante e rivolto agli studenti delle classi I e II delle scuole superiori di secondo grado, invitati a realizzare un breve video per raccontare la propria idea di privacy e come difenderla. Sarà possibile seguire l'evento in streaming sul sito del Garante www.gpdp.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA