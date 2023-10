Operatore ecologico accusato di spacciare in servizio a Napoli

Un operatore ecologico dell'Asia, l'Azienda di igiene urbana di Napoli, spacciava in servizio. Con questa accusa i Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Napoli. A chiedere il provvedimento la settima sezione della Procura della Repubblica di Napoli, competente in materia di "Sicurezza urbana'. Il destinatario è gravemente indiziato del reato di detenzione illecita al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L'attività d'indagine, svolta dal nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea, ha consentito di accertare 223 episodi di "spaccio" nella zona del centro di Napoli, molti dei quali - secondo i militari - sarebbero stati effettuati dall'indagato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa quale operatore ecologico dipendente dell'ASIA S.p.A., società incaricata della gestione dei rifiuti e dell'espletamento dei servizi di nettezza urbana nel Comune di Napoli.

Nel corso dell'attività d'indagine, a riscontro ed a conclusione delle investigazioni, il destinatario del provvedimento cautelare è stato arrestato in flagranza di reato; sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana e sono stati segnalati al competente ufficio territoriale del governo 5 assuntori di stupefacente.



