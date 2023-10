In strada con la pistola pronta all'uso, arrestato a Napoli

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione un 21enne del quartiere San Lorenzo, già noto alle forze dell'ordine.

La 'gazzella' dei militari stava percorrendo via ponte di Casanova quando ha notato il giovane che stava passeggiando. I militari hanno deciso di controllarlo e gli hanno trovato addosso una pistola berretta calibro 6,35 con matricola abrasa.

Nel caricatore 5 proiettili dello stesso calibro.

L'uomo è stato arrestato e la perquisizione estesa nella sua abitazione. Lì è stata trovata e sequestrata un'altra pistola, a tamburo modello taurus senza matricola con all'interno 6 cartucce calibro 3,57.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L'arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.



