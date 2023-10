Gasolio adulterato, Gdf e Dogane sequestrano oltre 50 mila litri

Oltre 51 mila litri di gasolio adulterato sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino presso un impianto stradale e un deposito commerciale in provincia di Napoli. Grazie agli accertamenti di screening chimici del laboratorio mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i militari hanno sequestrato oltre sei mila litri commercializzati da una stazione di servizio in provincia di Avellino. Successivi accertamenti hanno consentito di risalire al fornitore: a Casalnuovo, in provincia di Napoli, sono stati così individuati e sequestrati altri 45 mila litri di gasolio adulterato e non destinato all'autotrazione. I responsabili sono stati segnalati alle competenti autorità giudiziarie di Avellino e Nola.



