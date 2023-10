Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 21:04 dall'Ingv in provincia di Avellino. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Volturara e Serino. Il sisma è stato avvertito distintamente ad Avellino. Nel comune di Serino, dove sarebbe stato avvertito anche un boato, la gente è scesa in strada. Non si segnalano danni a persone o cose.



