Quattro feriti in incidente stradale, grave un bambino

E' di quattro feriti, compresi due bambini, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Fondovalle Isclero, nei pressi dello svincolo per Dugenta, in provincia di Benevento.

A scontrarsi sono state una Fiat 500 e una Citroen che, dopo lo scontro, è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Telese Terme per liberare dall'abitacolo in cui era rimasta incastrata una donna, i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e gli agenti del Commissariato di Telese Terme che devono ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



