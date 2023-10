Istat:servizi ai cittadini, confronto in Penisola Sorrentina

Un'occasione di confronto tra il mondo accademico e della ricerca e gli attori sociali coinvolti, a livello locale, nella progettazione e gestione e dei servizi ai cittadini volti a favorire l'inclusione sociale. E' questo, annunciano gli organizzatori, l'obiettivo del convegno, in programma venerdì 27 ottobre, alle ore 9, a Sant'Agnello (Napoli), nel Club House Sporting MSC, sul tema "La Penisola Sorrentina, contesto socio-economico e sviluppo dei territori".

I lavori si apriranno con gli interventi del sindaco di Sant'Agnello, Antonino Coppola, del direttore generale dell'Istat, Michele Camisasca e del direttore del Distretto sanitario 59 dell'ASL Napoli 3 Sud, Luigi Stella Alfano. Ai saluti istituzionali faranno seguito gli interventi dei ricercatori Istat sulla struttura socioeconomica e demografica del territorio, con una particolare attenzione alle fasce di popolazione fragile e ai bisogni emergenti in campo sociale.

Agata Maria Madia Carucci e Daniela Fusco, entrambe dell'Ufficio territoriale Area Sud dell'Istat, si occuperanno, rispettivamente, dei temi 'Struttura e dinamica della popolazione' e 'Le popolazioni fragili: anziani, giovani e donne'. "La struttura economica dei territori' è l'argomento che sarà affrontato da Giuseppe Cinquegrana (Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del Pnrr-Istat). I dati sulla spesa sociale dei Comuni e la tematica del sistema di integrazioni tra pubblico e privato saranno affrontati da Antonella Bianchino, dirigente Istat Ufficio Territoriale Area Sud. I temi saranno ulteriormente approfonditi nella tavola rotonda nella quale si discuterà di welfare locale tra innovazione sociale e nuovi modelli di governance. Alla tavola rotonda, coordinata dal direttore generale dell'Istat, parteciperanno Oreste Pallotta, professore associato dell'Università degli Studi di Palermo, Paolo Pezzana, referente progetto “Territori generativi” Fondazione IFEL, Andrea Di Fiore, direttore Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona “Penisola Sorrentina”, Maria Prosperina Vitale, professore ordinario dell'Università di Salerno, Daniele Acampora, presidente Fondazione Exodus ‘94, Palmiro Noschese, Strategic Advisor Luxury Hospitality Industry, Maria Russo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Sant’Agnello. Modera i lavori il giornalista Gianpiero Scarpati.



