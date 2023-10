Intervento di sicurezza idraulica del fiume Tanagro

Un intervento di sicurezza idraulica è in corso in diversi punti del fiume Tanagro che nella sua interezza attraversa il vasto territorio del Vallo di Diano, a sud di Salerno. Squadre di operai del locale Consorzio di Bonifica sono impegnate in località Cappuccini del territorio comunale di Sassano. Con speciali escavatori si sta procedendo alla rimozione di grosse quantità di sabbia ed alla pulizia degli argini ostruiti da fitta vegetazione. I lavori, di concerto con SMA Campania, rientrano nell'ambito di un ampio progetto di messa in sicurezza dei punti a rischio esondazione lungo un tratto di decine di chilometri del Tanagro. "Si tratta di lavori - dichiara all'ANSA il consigliere regionale Corrado Matera- che rientrano in un sostanziale intervento strutturale approvato dalla Regione Campania per complessivi 12 milioni di euro". Nelle settimane scorse si è provveduto allo svuotamento delle vasche nel centro cittadino di Polla. I cantieri, poi, si sposteranno nel comune di Sala Consilina. Erano circa 20 anni che non venivano effettuali lavori specifici di tale importanza su determinati punti degli argini del fiume Tanagro, punti in cui si registrano puntualmente straripamenti in caso di abbondanti piogge.



