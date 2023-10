Sgambati (Uil), pronti alla mobilitazione contro la manovra

"La battaglia per la difesa dell'ambiente deve vedere l'impegno quotidiano di tutti gli attori in campo, come quella che ha visto coinvolti le organizzazioni sindacali per la salvaguardia della pineta di Castelvolturno dove la Uil, insieme a Cgil e Cisl, hanno tessuto insieme lavoro e ambiente" è la dichiarazione di Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e Campania, intervenendo al Congresso di Legambiente Campania, tenutosi stamattina presso lo stabilimento ed Whirlpool di via Argine, a Napoli.

"La fase economica che stiamo attraversando, ha continuato poi il leader della UIL Campania, è complicata e il Governo attraverso la manovra non mette le esigenze reali del Paese al centro, non aiuta i cittadini, ne' i lavoratori, specie quelle del Mezzogiorno. Per questi motivi noi siamo in mobilitazione per portare al centro della discussione e delle azioni del governo la vita e le esigenze reali del mondo del lavoro"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA