Premio giornalistico Mimmo Ferrara, assegnati i riconoscimenti

"A me fa piacere che oggi siano stati premiati dei giovani giornalisti che incontro tutti i giorni, che seguono la mia attività di sindaco. E posso testimoniare la loro passione per questo lavoro che è fondamentale per la democrazia". È quanto ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, consegnando i riconoscimenti della VII edizione del premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara, il giornalista napoletano che per dieci anni è stato alla guida della Casagit, la Cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti italiani.

Il primo premio è andato al giornalista Antonio Sabbatino, secondo premio ex equo ai giornalisti Antonio Salamandra e a Michela Iaccarino.

Ma nel corso della premio, quest'anno, si è parlato anche di "Memoria ed inclusione nella scuola e nella società civile" con Daniela Paparella, Gabriella Russo e Valeria Petrarca che sono stati moderati da Arturo De Vivo, professore emerito dell'Università di Napoli "Federico II".

Un premio alla memoria è stato conferito a Mia Filippone, vicesindaca della giunta Manfredi, scomparsa prematuramente a luglio dello scorso anno e della quale, ha rimarcato il sindaco Manfedi, "dobbiamo ricordare la sua positività, il suo attaccamento alla scuola" e la sua disponibilità "nella ricera della soluzione dei problemi".

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ed il tesoriere dell'Ordine nazionale de Giornalisti, Gabriele Dossena mentre il presidente di Casagit Salute, Gianfranco Giuliani, impossibilitato ad essere presente fisicamente a Napoli, si è collegato da remoto.



