All'Augusteo Massimo Ranieri con "Tutti i sogni ancora in volo"

Massimo Ranieri sarà in scena nel Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 27 ottobre a domenica 5 novembre con il suo nuovo show "Tutti i sogni ancora in volo", scritto e diretto insieme con Edoardo Falcone.

"Dopo i successi televisivi su RAI e Mediaset - si afferma in una nota - Ranieri torna nell'Augusteo con un'altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti. Tra le tante canzoni, anche bellissimi inediti scritti per l'artista da grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e altri".

Massimo Ranieri, in questo spettacolo che si veste di una nuova scenografia, offrirà al pubblico "tutto il meglio del suo repertorio". Con lui "una big band" di musicisti: (pianoforte) Seby Burgio, (tastiere e voce) Giovanna Perna, (basso) Pierpaolo Ranieri, (batteria) Luca Trolli, (percussioni) Arnaldo Vacca, (chitarre) Andrea Pistilli e Tony Puja, (violino e voce) Valentina Pinto, (sax) Max Filosi, (voce e sax) Cristiana Polegri, (tromba) Fernando Brusco, (trombone) Luca Giustozzi.

L'organizzazione è del producer Marco De Antoniis.



