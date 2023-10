'Un Palco alla Reggia' con il San Carlo a Marcianise

'Un Palco alla Reggia' è la nuova mostra diffusa di costumi e oggetti di scena del Teatro di San Carlo realizzata grazie alla partnership avviata dal 2022 con McArthurGlen-La Reggia Designer Outlet di Marcianise, visitabile dal 24 ottobre e fino al 19 Novembre. Il concept è firmato da Giusi Giustino, direttrice della sartoria del Teatro di San Carlo. I costumi teatrali, creati espressamente per la scena e indossati da stelle della lirica e étoile della danza, raccontano momenti focali della storia della musica del Teatro, partendo dai grandi compositori della Scuola Napoletana del '700 fino ai linguaggi del '900 passando per Mozart, Rossini, Verdi, Ravel in un itinerario diffuso dedicato al pubblico di tutte le età, attraverso stoffe, colori, forme e personaggi della scena teatrale.

Un percorso che va da 'Festa Teatrale' spettacolo su musiche di autori vari del '700, all'azione tragica 'Ermione' creata a Napoli da Rossini nel 1819; dall'opera seria in due atti 'La clemenza di Tito' di Wolfgang Amadeus Mozart a 'L'Enfant et les sortilèges' di Maurice Ravel, passando per il melodramma tragico 'Semiramide' di Rossini, per le celebri opere verdiane 'La traviata' e 'Zelmira', e 'Pagliacci' di Ruggero Leoncavallo, fino al musical 'My fair Lady' di Frederick Loewe.

Tra i grandi nomi della regia, Luca Ronconi, Roberto De Simone, Paul Curran, Jacopo Spirei, Margherita Wallmann, Daniele Finzi Pasca, Roberto Andò. Tra i direttori d'orchestra, Jeffrey Tate, Donato Renzetti, Nello Santi, Gustav Kuhn. Un importante spazio viene dedicato al costume per la danza con titoli come Giselle.

Due particolari oggetti di scena arricchiscono questa mostra: una parrucca in oro con veliero realizzata sul modello degli status symbol indossati dalla nobiltà settecentesca e una voliera per lo spettacolo di Jacopo Fo 'La vera storia del mondo'. La Reggia Designer Outlet ospiterà l'esibizione del coro di voci bianche del Teatro San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi sabato 11 novembre.



