Torna a casa ubriaco e picchia compagna e suocera

Rientra a casa ubriaco e picchia la compagna e la suocera senza motivo. E' accaduto a Casepesenna (Caserta), dove un 24enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere; a denunciarlo ai militari dell'Arma è stata la compagna di 22 anni. La coppia ha una figlia piccola. Il fatto è avvenuto di notte, quando il 24enne si è ritirato a casa ubriaco, ed ha iniziato a picchiare la compagna; in quel momento in casa c'era anche la madre della ragazza, che doveva accudire la nipotina e permettere alla figlia di andare a lavorare. Il giovane se l'è presa anche con la suocera. A quel punto la 22enne, tra schiaffi e pugni, senza neanche vestirsi, ha preso la figlia e con la madre è corsa in auto per dirigersi a tutta velocità presso la caserma dei carabinieri; il 24enne, a bordo di un'altra auto ha inseguito e cercato di tamponare le donne, ma non è riuscito a fermarle, quindi si è dileguato. La compagna intanto ha presentato denuncia, e insieme ai carabinieri è tornata a casa; qui i militari hanno potuto vedere le macchie di sangue sul pavimento e la casa a soqquadro, trovando i riscontri alle accuse della 22enne. L'aggressore è stato rintracciato a casa dei genitori a Villa Literno e arrestato.



