'Sua figlia ha fatto incidente',anziana truffata di 500mila euro

Si era presentato come il 'maresciallo Volpe' e, con il classico trucco di raccontare che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale, era riuscito a prendere a un'anziana di 75 anni cremonese 500mila euro tra denaro contanti e preziosi. È stato arrestato dagli agenti della polizia di Cremona e Napoli che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa a carico di un napoletano di 40 anni, accusato di furto in abitazione aggravato commesso a Cremona il 18 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA