Sergio Assisi, ultimi ciak per Il mio regno per una farfalla

Ultimi ciak per le riprese del film Il mio regno per una farfalla film di e con Sergio Assisi con Giuseppe Cantore, Federica De Benedittis, Tosca D'Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi ,Gianni Ferreri, Giobbe Covatta, Benedetto Casillo, Nunzia Schiano, Magdalena Grochowska. Il soggetto è di Sergio Assisi e Filippo Bologna, la sceneggiatura di Sergio Assisi, il film è prodotto da Vargo film in collaborazione Quisquilie production ed è girato interamente a Ischia in 4 settimane. Il film racconta di Sasà, un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto sull'isola di Ischia, si vanta di esserne il Re, ed ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre. Con i suoi occhioni dolci e la sua faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po' tutti. Donnaiolo impenitente, bugiardo incallito senza il becco di un quattrino, Sasà è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile e di una dialettica Shakesperiana tale da riuscire sempre a volgere le situazioni in suo favore… sarà l'amore vero a destabilizzare il suo regno? La scelta dei produttori e del regista di girare un film interamente a Ischia, è anche un atto di rispetto nei confronti di questa terra recentemente provata da sfortunati eventi.



